Università di Sheffield. In via di estinzione gli uccelli più maestosi e sorprendenti per colpa dell’uomo

AgenPress – I ricercatori dell’Università di Sheffield hanno pubblicato una ricerca che prevede che le specie di uccelli con tratti sorprendenti ed estremi rischiano di estinguersi per prime. “La crisi dell’estinzione globale non significa solo che stiamo perdendo specie”, afferma il leader dello studio, la dott.ssa Emma Hughes. “Significa che stiamo perdendo tratti unici e storia evolutiva”.

Ciò dimostra che l’attività umana non sta solo riducendo drasticamente il numero di specie, ma sta probabilmente distruggendo in modo sproporzionato le creature più uniche, insolite e distintive sulla Terra.

Cosa significherebbe non condividere più un pianeta con il tucano e il suo becco corposo quattro volte più grande della sua testa, anche se non ne vedi mai uno nella vita reale? O l’elegante florican del Bengala , che sembra una chiave di violino ambulante. O il colibrì iridescente? O l’uccello del paradiso, con i suoi pennacchi a spirale rococò?

Una pulcinella di mare a Bagh Mhiughlaigh (baia di Mingulay).

Molti dei potenziali impatti sono imprevedibili, ma deprimenti. Come dice Hughes, stiamo perdendo specie che potrebbero “conferire vantaggi unici all’umanità che sono attualmente sconosciuti”. E sappiamo già che gli effetti a catena della perdita di specie possono essere catastrofici. Il declino degli avvoltoi in India e la perdita della loro nicchia di spazzini e mangiatori di carogne ha già avuto conseguenze negative per le popolazioni umane, inclusa la diffusione di malattie.

Ciò non riguarderà solo luoghi lontani con un numero maggiore di specie insolite. “La crisi dell’estinzione porterà a una perdita di diversità morfologica anche nel Regno Unito”, afferma Hughes. Sfortunatamente, la pulcinella di mare, uno degli uccelli più amati della Gran Bretagna, e altri uccelli marini unici come il gattino dalle zampe nere e l’uccello delle tempeste di Leach, sono vulnerabili.

La perdita di qualsiasi specie è tragica, ma stiamo anche affrontando un declino delle specie che ispirano più timore reverenziale negli esseri umani.