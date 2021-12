Uragano Ida. 26 vittime. Biden schiera le agenzie federali per prevenire carenza gas e aumenti prezzi

- Advertisement -

AgenPress – Il bilancio provocato dalla coda dell’uragano a New York e in New Jersey continua ad aggravarsi: almeno 26 le vittime, solo in New Jersey sono morte 14 persone.

“Dobbiamo essere meglio preparati. Dobbiamo agire”, ha dichiarato il presidente, esortando il Congresso ad approvare il suo piano Build Back Better per il rafforzamento e la ricostruzione di infrastrutture e reti elettriche. Questi investimenti renderanno il paese più “resiliente” di fronte ai disastri naturali sempre più frequenti, ha assicurato, parlando “di una delle maggiori sfide del nostro tempo”. 6mila gli uomini della guardia nazionale mobilitati, dispiegati droni, spiega Biden, per valutare l’entità dei danni. Ai militari è stato chiesto di fornire immagini via satellite.

“Ricevo aggiornamenti ogni ora” dalla protezione civile sugli effetti dell’uragano nel sud e nel nord est degli Stati Uniti, ha aggiunto il presidente che venerdì sarà in Louisiana per toccare con mano la devastazione causata da Ida. “Il governatore della Louisiana mi ha assicurato che la mia visita non rallenterà i soccorsi”.

Il presidente Biden ha dichiarato che sta schierando agenzie federali per adottare una serie di misure per prevenire il rischio di penuria di gas e aumenti dei prezzi a seguito dell’uragano Ida.

“È importante sapere che la regione colpita dall’Ida è il centro chiave della produzione petrolifera e delle infrastrutture di raffinazione della nostra nazione. Ecco perché non stiamo aspettando di valutare il pieno impatto che la tempesta avrà sulla produzione di petrolio e sulle raffinerie. Ci stiamo già muovendo, rapidamente, per aumentare la disponibilità di gas e allentare la pressione dei prezzi del gas in tutto il paese”, ha detto Biden durante un discorso alla Casa Bianca.

“Ho ordinato al Segretario dell’Energia, Jennifer Granholm, di utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, compreso l’utilizzo della riserva strategica di petrolio per mantenere il flusso di gas alle pompe”, ha continuato.

Il presidente ha anche affermato di aver “ordinato al Dipartimento dei trasporti di rinnovare una dichiarazione per fornire flessibilità su quante ore può guidare un camionista”, consentendo ai conducenti “di fornire il trasporto di benzina e altri tipi di carburante, oltre a forniture mediche e cibo.”

“Questo è molto più di quanto ci si aspettasse, stasera madre natura è davvero arrabbiata”, è il commento della sostituto governatore dello Stato di New York Kathy Hochul, da pochi giorni sulla poltrona lasciata da Andrew Cuomo.

“Non era prevedibile”, ha dichiarato Hochul alla Cnn subito dopo la proclamazione dello stato di emergenza. Nella notte è stato deciso uno spiegamento di forze per gestire allagamenti e problematiche legate a venti, inondazioni e piogge: la coda dell’uragano Ida, che ha già colpito con morti e danni Louisiana e Mississippi, sferza sugli stati di New Jersey e New York mietendo altre vittime. Otto le persone decedute nella città di New York, tra cui 2 bambini.