Usa. Gli ucraini di Sacramento e Seattle si mobilitano per aiutare 100.000 rifugiati in arrivo

AgenPress – Mentre gli Stati Uniti si preparano ad accogliere fino a 100.000 rifugiati ucraini in seguito all’invasione russa del loro paese, le comunità esistenti in città come Sacramento e Seattle si stanno già mobilitando per fornire cibo, riparo e sostegno a coloro che fuggono dalla guerra .

Il governo federale non ha detto quando inizierà il processo formale di reinsediamento, ma i gruppi ucraini negli Stati Uniti stanno già fornendo supporto alle persone che entrano nel paese attraverso altri canali, anche per quanto riguarda i visti che scadranno o volando in Messico e attraversando il frontiera.

Eduard Kislyanka, pastore anziano della chiesa della Casa del Pane vicino a Sacramento, ha inviato squadre di persone in Polonia e ha preparato dozzine delle sue famiglie membri per ospitare le persone che arrivano in Polonia.

Dall’inizio della guerra, alla fine di febbraio, si stima che oltre 4 milioni di persone siano fuggite dall’Ucraina e altri milioni siano stati sfollati all’interno del paese. Il presidente Joe Biden ha dichiarato la scorsa settimana che gli Stati Uniti accetteranno fino a 100.000 rifugiati ucraini e forniranno 1 miliardo di dollari in assistenza umanitaria ai paesi colpiti dall’esodo.