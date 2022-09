Usa. Jane Fonda ha il cancro. Farò la chemioterapia ma ciò non interferirà con il mio attivismo per il clima

“Il cancro è un insegnante e sto prestando attenzione alle lezioni che mi riserva. Una cosa che mi ha già mostrato è l’importanza della comunità. Di far crescere e approfondire la propria comunità per non essere soli. E il cancro, insieme alla mia età – quasi 85 anni – insegna decisamente l’importanza di adattarsi alle nuove realtà. Stiamo vivendo il momento più importante della storia umana perché ciò che facciamo o non facciamo in questo momento determinerà che tipo di futuro ci sarà e non permetterò al cancro di impedirmi di fare tutto ciò che posso”.