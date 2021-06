Usa. Trump, Biden sta distruggendo il Paese. E la Cina paghi per il virus

AgenPress – Joe Biden e la sinistra radicale stanno distruggendo il Paese: parola di Donald Trump, tornato sul palco per chiudere la convention del partito repubblicano della North Carolina. “Stanno tagliando i fondi alla polizia, l’immigrazione illegale sta di nuovo esplodendo e la disoccupazione è fuori controllo”.

“Dobbiamo batterli alle prossime elezioni di metà mandato, non abbiano altra scelta”, ha aggiunto l’ex presidente accolto a Greenville da oltre 1.200 persone che gli hanno tributato una lunga standing ovation. Non è mancato l’affondo contro Anthony Fauci: “Ha sbagliato su tutto, ma è sempre in tv, più di ogni altro politico”.

Trump ha riservato un affondo anche contro Mark Zuckerberg, dopo che Facebook ha deciso di sospendere per due anni il profilo dell’ex presidente: “Spegnere le voci è una cosa vergognosa e ingiusta”.

E sulla Cina dice che è giunto il momento che il mondo chieda il conto di quanto accaduto con la pandemia. E’ ora che la Cina paghi, deve pagare”.