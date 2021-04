Vaccini, Baldassarre (Lega), cittadini hanno diritto a comunicazione trasparente

AgenPress. “L’Ema anche per quanto riguarda il vaccino Johnson&Johnson, nella conferenza stampa di ieri ha fatto ricorso alla solita affermazione che i benefici sono superiori ai rischi, non discostandosi dalla precedente narrazione relativa ad AstraZeneca. E come se non bastasse, ha deciso di non decidere, delegando le responsabilità sulle raccomandazioni per la somministrazione delle dosi alle autorità sanitarie dei singoli Stati.

Questa è l’ennesima bandiera bianca-Ue che sventola di fronte al fiasco di una campagna vaccinale all’insegna della navigazione a vista. Un’Europa disunita, disorganizzata, terribilmente indietro nella vaccinazione rispetto ad altri paesi è un rischio e un pericolo per l’Italia. I cittadini di ogni paese hanno il diritto a una comunicazione chiara e trasparente. Di una farmacovigilanza seria, unica condizione per ripartire con una campagna di vaccinazione veloce ed efficace”.

Così Simona Baldassarre, medico, eurodeputata della Lega e membro della Commissione Sanità.