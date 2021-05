Vaccini, Cecchetti (LEGA): “Lombardia ne ha somministrati 3,7 milioni su 4 milioni ricevuti, siamo quasi al 90%, i migliori in Italia”

AgenPress. “La Lombardia è in assoluto la prima Regione d’Italia in questa campagna vaccinale. È la prima per le dosi somministrate con quasi 3,7 milioni di vaccini inoculati ed è la prima come somministrazioni in percentuale alle dosi consegnate, con l’89,3%, su un totale di 4.077.550 dosi consegnate.

Stiamo viaggiando alla grande, la scorsa settimana abbiamo sfondato il tetto quotidiano di 110 mila dosi somministrate, ormai ogni giorno la Lombardia somministra il 20-25% delle dosi nazionali.

Grazie alla Regione Lombardia, al governatore Attilio Fontana e all’assessore Letizia Moratti e a tutti quelli, a cominciare da Guido Bertolaso, che stanno lavorando per far viaggiare al massimo la complessa macchina vaccinale. Un risultato straordinario, per cui dobbiamo ringraziare tutti quelli si sono messi a disposizione: medici, infermieri, funzionari, volontari, enti locali per la logistica e l’organizzazione.

Sono orgoglioso della Lombardia e del suo sistema sanitario e della sua organizzazione vaccinale.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.