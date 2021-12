Variante Omicron: 500 milioni di test Covid da far recapitare gratuitamente agli americani

“Se siete vaccinati e seguite le precauzioni note dovreste stare tranquilli e festeggiare il Natale come lo avevate programmato, tutti dobbiamo preoccuparci per Omicron, ma non dobbiamo entrare in panico.

Se siete completamente vaccinati e soprattutto se avete fatto il richiamo avrete una protezione alta. Se non siete vaccinati correte un rischio più elevato di ammalarvi gravemente di Covid-19, di essere ricoverati ed anche di morire”