Variante Omicron. Alta trasmissibilità. I Paesi si blindano nel periodo natalizio. Austria e Germania limitano gli ingressi

AgenPress – La variante Omicron che si conferma rapidissima nella sua propagazione preoccupa il mondo. A quasi un mese dalla sua scoperta in Sudafrica, la comunità scientifica internazionale non dispone ancora di dati sufficienti per poter valutarne a pieno il grado di pericolosità.

Di certo, c’è il suo alto grado di trasmissibilità, tanto che finora è stata segnalata in 89 Paesi e sta raddoppiando i contagi ogni 1,5-3 giorni. E a essere colpiti in questa fase ci sono molti paesi con alti livelli di immunità della popolazione, anche se l’Oms ha spiegato che non è chiaro se ciò sia dovuto alla capacità del virus di eludere il vaccino, alla sua maggiore trasmissibilità o a una combinazione di entrambi.

La Francia ha optato invece per il super Green pass (in cui conta solo il vaccino e non i tamponi), mentre gli esperti hanno suggerito “restrizioni significative” a Capodanno, “se necessario anche il coprifuoco”. E nella capitale sono stati cancellati i fuochi d’artificio ed i concerti di fine anno sugli Champs-Elysée.

Dal 20 dicembre solo chi ha già ricevuto la terza dose potrà entrare in Austria. Per gli altri vaccinati o guariti, obbligo di tampone pcr negativo non più vecchio di 72 ore. Per i non immunizzati una quarantena di dieci giorni.

La Germania ha inserito la Gran Bretagna nella lista dei Paesi ad alto rischio per la diffusione del Covid. La decisione comporta una serie di restrizioni sui viaggi dalla mezzanotte di domenica. Tra queste, precisa l’Istituto Robert Koch, l’obbligo di una quarantena di due settimane per chi arriva dal Regno Unito in Germania, anche se vaccinato o guarito dal Covid. Quarantena obbligatoria anche ai viaggiatori non vaccinati provenienti da Francia e Danimarca, Norvegia, Libano e Andorra.

Fino alla fine di gennaio bar, pub e ristoranti chiuderanno alle 20. La variante Omicron è diventata dominante tra i casi registrati in Irlanda, annunciano le autorità locali, secondo cui nel Paese il 52% dei 5.124 nuovi contagi è riconducibile al nuovo ceppo. “Ci sono volute meno di due settimane perché Omicron diventasse la variante dominante del Covid-19 in Irlanda, mostrando così quanto sia contagiosa”, ha dichiarato il chief medical officer Tony Holohan a Rte News.

In Canada nel Quebec, le autorità hanno chiesto di limitare a dieci gli invitati alle cene di Natale; scuole secondarie e università riprenderanno l’insegnamento a distanza almeno per una settimana una volta concluso il periodo festivo. A partire da lunedì negozi, bar, ristoranti e teatri così come palestre dovranno ridurre la capacità d’accoglienza del 50%.

A Los Angeles da oggi tutti i dipendenti comunali – compresi poliziotti e vigili del fuoco – che non hanno ottenuto l’esenzione per motivi medici o religiosi, dovranno essere vaccinati, altrimenti verranno posti in congedo amministrativo. Oltre 2.500 agenti restano riluttanti e hanno chiesto un’esenzione che verrà esaminata.