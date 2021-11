Variante Omicron. Palù (Agenzia Farmaco), “un virus con tutte queste mutazioni potrebbe essere anche meno virulento”

- Advertisement -

AgenPress – “Non ci sono ragioni scientifiche per questo allarme. Dal punto di vista virologico serve uno studio accurato e per valutare gli effetti sui vaccinati da pochi giorni a due settimane. Per ora abbiamo il sospetto che sia più contagioso ma saranno gli esperimenti a dirci se è più virulento”. “Un virus con tutte queste mutazioni potrebbe essere anche meno virulento”. Lo ha detto Giorgio Palù presidente dell’Agenzia Italiana del farmaco durante la trasmissione “Mezz’Ora in più”.

“Questo è un fenomeno che dovrebbe essere studiato, c’è stata una forma virulenta di comunicazione che rasenta l’isteria. Siamo esposti ad un coronavirus pandemico che sta colpendo un’umanità che vive di informazioni”.

- Advertisement -

“Alcuni colleghi mi stanno dicendo che questo soggetti sono in prevalenza paucisintomatici, che non hanno sintomi come la mancanza di olfatto, hanno mal di testa, cefalea e qualche rialzo febbrile, staremo a vedere”, ha aggiunto Palù.

“Il Sudafrica ha una copertura vaccinale del 20%, le variante insorgono dove non ci si vaccina, più c’è copertura vaccinale e meno replica”.