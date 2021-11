Variante Omicron. Palù (Aifa), è più pericolosa la comunicazione. Si attende via libera per vaccino a bambini tra 5 e 11 anni

- Advertisement -

AgenPress – “Ora non sappiamo se evada la risposta immunitaria. Ricordo che la proteina S, quella con cui si istruisce il vaccino, è lunga 1273 amminoacidi e che non bastano 35 varianti a rendere inefficace il vaccino e non sappiamo se sia più patogena. Anzi, quello che dicono i virologi e gli infettivologi di Johannesburg è che i sintomi siano addirittura più lievi. Quindi aspettiamo una quindicina di giorni per sapere se il virus sia capace di evadere la risposta anticorpale del vaccino”.

Così il presidente dell’Aifa Giorgio Palù definendo “più pericolosa la comunicazione che l’Omicron”, ribadendo che “la variante del Covid si è prodotta in un ambiente dove la copertura vaccinale è bassissima”.

Nel frattempo si attende il via libera per il vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Secondo Palu “sarà data l’autorizzazione nel giro di pochi giorni. È un vaccino sicuro. Tutti i dati e degli studi validatori dimostrano l’efficacia del vaccino. Ricordo – ha concluso – che 3 milioni di bambini americani hanno avuto la somministrazione e alla farmaco-vigilanza Usa non c’è stato nessun report di reazione avversa”.