Variante Omicron. Primo decesso nel Regno Unito. Johnson, mettere da parte l’idea che sia meno pericolosa

- Advertisement -

AgenPress – Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato infatti che almeno un paziente affetto dalla nuova variante è deceduto nel Regno Unito. Lo riferisce la Press Association.

Johnson lo ha detto ai giornalisti mentre era in visita a un centro di vaccinazione a Paddington, nell’ovest di Londra. Il premier britannico ha sottolineato che l’idea che Omicron sia una variante meno pericolosa è da “mettere da parte” e che serve “riconoscere semplicemente il ritmo con cui accelera attraverso la popolazione”. “Quindi la cosa migliore che possiamo fare è vaccinarci con le dosi di richiamo”.

- Advertisement -

Sono 10 i pazienti ricoverati a causa della variante Omicron del coronavirus negli ospedali ingles, ha detto il ministro della Sanità Sajid Javid, dopo il discorso di ieri sera alla nazione del premier Boris Johnson che aveva nuovamente invitato tutti gli adulti a fare la dose di richiamo in seguito ai dati allarmanti sui contagi dovuti alla variante e all’innalzamento dell’allerta anti-Covid dal livello 3 al 4.

Javid ha precisato che non ci sono ancora dettagli sulla gravità dei ricoverati e se qualcuno sia morto in Gran Bretagna a causa di Omicron. Per il ministro, la variante si sta “diffondendo a un ritmo eccezionale” e le infezioni continuano a raddoppiare ogni due-tre giorni. Il tasso della sua diffusione è “qualcosa che non abbiamo mai visto prima”.