Vladimir Putin annuncia a Scholz e Macron il riconoscimento delle repubbliche separatiste del Donbas

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin ha informato telefonicamente il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz che intende firmare un decreto “presto” per riconoscere le repubbliche separatiste del Donbas.

“Vladimir Putin li ha informati dei risultati della riunione allargata del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, che ha considerato l’attuale situazione intorno al Donbas nel contesto della decisione della Duma di Stato sul riconoscimento delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk”, il Cremlino dichiarazione ha detto. “Oggi, la leadership della DPR e della LPR ha ricevuto appelli a riconoscere la propria sovranità in connessione con l’aggressione militare delle autorità ucraine, il massiccio bombardamento del territorio del Donbas, a causa del quale sta soffrendo la popolazione civile”.

Secondo la lettura del Cremlino, i leader francese e tedesco “hanno espresso la loro delusione per questo sviluppo. Allo stesso tempo, hanno indicato la loro disponibilità a continuare i contatti”.

Le aree controllate dai separatisti nel Donbas sono conosciute come Repubblica popolare di Luhansk (LPR) e Repubblica popolare di Donetsk (DPR).

Il governo ucraino a Kiev afferma che le due regioni sono in effetti occupate dalla Russia. Le autoproclamate repubbliche non sono riconosciute da nessun governo, compresa la Russia. Il governo ucraino si rifiuta di parlare direttamente con nessuna delle due repubbliche separatiste.

