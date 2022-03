Zelensky: “Combatteremo fino alla fine in mare nell’aria. Continueremo a combattere per la nostra terra a qualunque costo”

- Advertisement -

AgenPress. Il presidente Zelensky ha pronunciato un discorso storico alla Camera dei Comuni del Parlamento del Regno Unito. Le parole pronunciate hanno fatto eco e ha ricordato quello fatto da Winston Churchill della seconda guerra

“Combatteremo fino alla fine in mare in aria. Continueremo a combattere per la nostra terra a qualunque costo. “Combatteremo nelle foreste, nei campi, sulle rive, nelle strade“.

- Advertisement -

Il presidente ucraino Zelensky ha ricevuto una standing ovation mentre si rivolgeva ai parlamentari a Westminster tramite collegamento video mentre il suo paese continuava ad affrontare una raffica di attacchi russi.