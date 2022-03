Zelensky: non ci date abbastanza armi, quelle fornite durano 20 ore. Johnson: ne manderemo di più

- Advertisement -

AgenPress – Le armi che gli alleati occidentali forniscono all’Ucraina “in una settimana ci durano per 20 ore”, per questo siamo costretti a “riutilizzare gli equipaggiamenti sottratti ai russi”. Lo ha denunciato il presidente Volodymyr Zelensky rivolgendo un ennesimo appello in particolare all’Europa, in video collegamento da Kiev con i leader dei Paesi nordici e baltici della Joint Expeditionary Force (Regno Unito, Danimarca, Islanda, Finlandia, Svezia, Olanda, Estonia, Lettonia e Lituania) radunati oggi a Londra dal premier britannico Boris Johnson.

“Tu ci sfidi giustamente a fare di più , e noi tutti sappiamo che dobbiamo e possiamo fare di più”, ha replicato Johnson ammettendo “il momento disperato” attuale degli ucraini, sotto l’escalation delle forze russe attorno alle città. E la necessità da parte dell’Occidente di “fare di più per proteggere il popolo ucraino dai bombardamenti di artiglieria e aviazione” attraverso l’invio di sistemi anti-missile o anti-aerei.

Zelensky ha ringraziato per le nuove sanzioni economiche occidentali, affermando però che esse non bastano e che occorrono più armi a Kiev.

“Aiutandoci, aiuterete voi stessi”, ha insistito Zelensky per poi aggiungere accorato: “Sapete di quali armamenti abbiamo bisogno, lo sanno tutti”.

“Siamo tutti gli obiettivi della Russia e quindi tutto andrà contro l’Europa se l’Ucraina non resisterà, quindi mi piacerebbe che tu aiutare te stesso aiutando noi.” - Advertisement - Il 20° giorno di guerra in Ucraina, Zelensky ha affermato che “stiamo facendo del nostro meglio per ottenere i caccia a reazione e i sistemi di difesa missilistica” di cui il Paese ha bisogno. “Vogliamo avere garanzie affidabili per noi e quindi per voi. Possiamo ancora fermare l’uccisione di persone e questo è qualcosa che possiamo fare insieme: fermare la distruzione della democrazia e fallo ora sulla nostra terra, altrimenti verranno anche da te”. Nel suo appello per l’assistenza, ha aggiunto che i propagandisti russi “continuano a dire che la guerra in Ucraina è solo l’inizio … sono allarmanti e altri paesi europei arriveranno, lo stanno dicendo ora e stanno menzionando molti di voi che mi stanno ascoltando in questo momento”. Sentiamo molte conversazioni sulla terza guerra mondiale, che presumibilmente potrebbe iniziare se la Nato chiuderà il cielo ucraino per missili e aerei russi e quindi la no-fly zone umanitaria non è stata ancora stabilita”. “Ciò consente all’esercito russo di bombardare città pacifiche e far saltare in aria condomini, ospedali e scuole. Quattro edifici a più piani a Kiev la mattina presto sono stati bombardati, decine di morti”.