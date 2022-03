Zelensky. Russia alimenta corsa armamenti nucleari. Il Qatar aumenti produzione gas

- Advertisement -

AgenPress – La Russia sta alimentando la corsa agli armamenti nucleari: lo ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Forum di Doha. “Vantandosi” delle sue armi nucleari, la Russia sta alimentando una pericolosa corsa agli armamenti, ha detto Zelensky. “Si stanno vantando di poter distruggere con armi nucleari non solo un determinato Paese ma l’intero pianeta”, ha commentato il leader ucraino in un videomessaggio alla riunione del Forum di Doha nella capitale del Qatar.

Zelensky ha chiesto al Qatar di aumentare la produzione di gas naturale per contrastare le minacce russe di usare l’energia come un’arma. “Vi chiedo di aumentare la produzione di energia per far sì che tutti in Russia capiscano che nessuno può usare l’energia come un’arma per ricattare il mondo”.



Zelensky sostiene che la Russia ha finora perso oltre 16.000 militari in Ucraina. “Tra i caduti ci sono il comandante di una delle armate di occupazione e il secondo in comando della flotta del mar Nero”.