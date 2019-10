Mollicone – Varchi (FdI): “Daverio offende la Sicilia e i siciliani, chiarire suo eventuale conflitto d’interessi”

Agenpress. “Philippe Daverio ha assunto un comportamento offensivo nei confronti della Sicilia e dei suoi cittadini. Abbiamo presentato degli atti di sindacato ispettivo, un’interrogazione e un quesito in Vigilanza Rai, per verificare i requisiti regolamentari delle votazioni che hanno portato Bobbio ai “Borghi d’Italia” e l’evidente conflitto d’interessi fra il ruolo di Daverio come cittadino onorario e quello di presidente della giuria.

Infine, chiediamo la censura dei commenti pronunciati, soliti luoghi comuni verso i Siciliani. Daverio si scusi con la Sicilia.”

E’ quanto dichiarano in una nota i parlamentari FDI Federico Mollicone, componente della commissione di Vigilanza Rai, e Carolina Varchi, componente della commissione Giustizia.