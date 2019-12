Prescrizione. Di Battista, bene Di Maio norma entra in vigore. Renzi non la bloccherà

Agenpress – “Stephan Schmidheiny è un ricco imprenditore svizzero. Nei primi anni 70′ eredita Eternit, l’azienda di famiglia, e ne diviene amministratore delegato. Eternit produce materiali da copertura per l’edilizia. Eternit lavora con l’amianto e investe in Italia. Vengono aperti stabilimenti Eternit in Sicilia, a Bagnoli, a Rubiera, a Cavagnolo, a Broni, a Bari e a Casale Monferrato. Decine di migliaia di cittadini e operai respirano amianto per anni. In molti si ammalano di mesotelomia, una forma particolarmente violenta di neoplasia legata all’esposizione ad amianto”.

Così Alessandro di Battista in una nota. “Stephan Schmidheiny finisce sotto processo per disastro ambientale doloso. Il processo partì grazie all’azione legale collettiva portata avanti da 6000 persone che chiedevano il riconoscimento dei danni causati dalla morte di circa 3000 persone, più o meno il numero di morti dell’attentato alle Torri Gemelle. Nel 2012 una sentenza storica condanna Stephan Schmidheiny a 12 anni di carcere. Nel 2013 l’appello conferma la condanna in I grado aumentando la pena per Schmidheiny a 18 anni. Tuttavia, l’anno dopo, la Cassazione annulla la condanna estinguendo il reato per prescrizione. Anni di processi, denaro pubblico e soprattutto la sacrosanta sete di giustizia dei familiari delle vittime vengono spazzati via dalla prescrizione, un istituto giuridico amato da potenti e politici sempre alla ricerca di farla franca.