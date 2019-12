Presidente Senato Casellati: “politica blocchi i deepfake”

Agenpress. “Politica, cittadini, istituzioni e imprese non possono più prescindere dal costruire, come argine alla deriva del deepfake (video falsi o manipolati) regole a tutela degli aspetti eticamente sensibili e di esperire soluzioni che diffondano consapevolezza e informazione rispetto al problema”.

“La minaccia del deepfake: come affrontarla in Italia. “La normativa, come in Francia e Usa, obblighi chi propaga i deepfake a dire che sono video non autentici”.

E’ quanto ha dichiarato la presidente del Senato Casellati al convegno a Palazzo Madama.