Popolare Bari: aperta inchiesta dopo segnalazione Consob

Unc: bene, ottima notizia

Intervento tardivo di Bankitalia, ora risparmiatori siano risarciti

Agenpress. La Procura di Bari ha aperto un nuovo fascicolo d’indagine sulla Banca Popolare di Bari dopo la lettera inviata dalla Consob.

“Bene, ottima notizia! Speriamo che la Procura possa fare luce sui profili penalmente rilevanti di questa preoccupante vicenda che sta togliendo il sonno a tanti risparmiatori” afferma l’avv. Antonio Calvani, dell’Unione Nazionale Consumatori della Puglia.

“Quanto al commissariamento di Bankitalia, come al solito chi deve vigilare si sveglia troppo tardi e prova a chiudere i cancelli dopo che i buoi sono già scappati. Nulla è cambiato rispetto al passato. La responsabilità di questa situazione e delle difficoltà in cui si trovano i 70 mila risparmiatori va certamente ricercata anche in chi, come Consob e Banca d’Italia, aveva l’obbligo di vigilare e non lo ha fatto” prosegue Calvani.

“Quello che chiediamo ora al Governo è di fare squadra, evitare inutili polemiche interne e trattare i risparmiatori della Popolare di Bari non come dei cittadini di serie B ma con la giusta attenzione, come avvenuto in passato per le banche venete” aggiunge Calvani.

“Come Unione Nazionale Consumatori continueremo a tutelare, in ogni sede, penale e civile, i risparmiatori perché possano essere risarciti e riavere indietro i propri soldi” conclude Calvani.