Agenpress. È inquietante che in una azienda come la Rai che tratta un settore strategico come l’informazione vi siano dei “gialli”. Giallo dell’intervista di Monica Maggioni, giallo della finta email del finto Tria per estorcere denaro.

Occorre fare chiarezza. Che tipo di sicurezza ha l’azienda? Quali sono le garanzie? I vertici Rai hanno il dovere di riferire in Parlamento alla Commissione di Vigilanza quanto accaduto.

Così Gianni Sammarco responsabile della comunicazione di Forza Italia Lazio.