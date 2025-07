Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Umanizzare le carceri”

AgenPress. “Ho ascoltato la commovente lettera dal carcere dell’ ex sindaco di Roma Gianni Alemanno che denuncia le condizioni inumane di vita in cella e il caldo soffocante.

Non intendo giustificare chi sconta una pena anche se per tutti deve valere il senso rieducativo e sociale della sanzione unito alla doverosa presunzione di innocenza. Tuttavia se davvero vogliamo definirci nazione civile e improntata a valori cristiani, dobbiamo fare in modo che anche i detenuti possano avere una esistenza dignitosa e conforme al rispetto del corpo e salute. Si incentivi una adeguata politica di edilizia carceraria, i nostri istituti sono vecchi e affollati.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile del dipartimento Salute della D.C. Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.