Sardone (Lega): “Gravissima aggressione a poliziotto al grido “Allah Akbar”, serve tolleranza zero contro l’estremismo islamico”

AgenPress. Quanto accaduto nel reparto detentivo dell’ospedale di Vercelli è semplicemente inaccettabile e preoccupante. Un poliziotto penitenziario aggredito brutalmente da un detenuto nordafricano al grido di ‘Allah Akbar’ è un fatto che non può e non deve passare sotto silenzio.

Esprimo piena solidarietà all’agente ferito, vittima di un gesto vile che richiama scenari da incubo legati al fondamentalismo islamico. Da tempo denunciamo il rischio crescente di radicalizzazione all’interno delle carceri italiane, troppo spesso trasformate in veri e propri incubatori di odio e proselitismo islamista.

Non possiamo permettere che il nostro personale in divisa, già costretto a lavorare in condizioni difficilissime, debba anche rischiare la vita per episodi riconducibili all’estremismo religioso.”

Così in una nota Silvia Sardone, vice segretario della Lega.