Meloni: “L’ok di Di Maio all’autorizzazione a procedere contro Salvini mostra la vera natura “bifronte” del M5S

Di Maio sta usando le istituzioni per ripicche personali. Per Fratelli d’Italia gli unici che dovrebbero essere indagati sono quei ministri che per anni hanno fatto favoreggiamento dell’immigrazione clandestina! Ecco perché Fratelli d’Italia non vorrà mai avere nulla a che fare con questa gente!

E’ quanto ha dichiarato, in una nota, Giorgia Meloni.