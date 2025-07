Conte: “Dove è finita la svolta europea sulla gestione dei migranti annunciata dalla Meloni?”

AgenPress. A giugno gli sbarchi dei migranti aumentano di oltre il 40% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. È il quinto mese nel 2025 che gli sbarchi aumentano.

Hanno risolto le questioni per cui urlavano e seminavano odio in modo semplice: non ne parlano più. Non lo sentirete in tanti tv e giornali piegati alla maggioranza Meloni o controllati direttamente da parlamentari che appoggiano questo Governo.

Dove è finita la svolta europea sulla gestione dei migranti annunciata da Meloni? E la truffa elettorale del “blocco navale”? L’unico “blocco” è quello di 1 miliardo dei nostri soldi e dei nostri agenti per inutili centri in Albania.

E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente del M5S Giuseppe Conte.