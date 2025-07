Renzi: “Meloni alza le tasse, gli italiani stanno sempre peggio”

Ma la giustificazione non regge: in un Paese sano la pressione fiscale non cresce ogni anno. Le famiglie stanno peggio di dieci anni fa secondo i dati Istat, Caritas e tutti i sondaggi. Poi a Melonilandia ognuno si inventa quello che vuoi ma nella vita di tutti i giorni non è così».

«Il potere d’acquisto reale delle famiglie non è aumentato rispetto al 2022, quando Meloni ha preso in mano l’Italia. Ed è addirittura crollato rispetto a dieci anni fa. Il Governo spende per bonus ai dipendenti ministeriali, per il Cnel, le strutture di Palazzo Chigi come mai nella storia repubblicana. E il Governo che aumenta l’Iva sui pannolini e l’abbassa sulle opere d’arte. Meloni si preoccupi delle famiglie italiane anziché pensare a come intercettare i giornalisti».