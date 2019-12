Mollicone (FdI): “Blasfemia dei Porta dos Fundos su Netflix, piattaforma ritiri subito il video”

Agenpress. Nuovo attacco dei “comici” di Porta dos fundos, diventati famosi per la satira e le parodie fin troppo audaci legate a temi come il consumo di stupefacenti, la religione, la sessualità.

Quest’anno però si sono superati, regalandoci per questo Santo Natale, un nuovo video nel quale appare Cristo intento a presentare a famiglia e amici il proprio compagno.

Rispettiamo la libertà di satira e, naturalmente, il problema non è l’orientamento sessuale del personaggio ma il risultato finale della serie cade nella blasfemia e all’oltraggio della teologia cristiana.

Presenterò un’interrogazione parlamentare per chiedere il ritiro dalla piattaforma Netflix. Il solo divieto ai minori di quattordici anni, peraltro difficilmente verificabile, non basta. La libertà non può essere a senso unico.”

Così il deputato FDI Federico Mollicone.