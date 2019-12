Pecoraro Scanio: “UE non aiuti #FakeGreen”. Nucleare non è energia rinnovabile

Agenpress. “Il tema delle parole è fondamentale, per questo dobbiamo aiutare, attraverso la comunicazione, ad eliminare il fenomeno del green fake che è quello che viene chiamato greenwashing e che sta diventando legislativo. Il caso emblematico è quello del Parlamento Europeo e della Commissione Europea in cui si è deciso di considerare il nucleare e il gas all’interno della strategia del Green Deal Europeo, dimenticando il dramma delle scorie nucleari e l’evidenza del nucleare non rinnovabile”.

“Il compito della comunicazione è quello di far capire alla totalità dei cittadini la gravità della crisi climatica e l’importanza del cambiamento forte nell’economia e nella società, definendo in modo chiaro ed esatto il Green New Deal, cioè ciò che va veramente veloce verso l’eliminazione di tutti i combustibili fossili, puntando ad una società che riesca a mettersi in equilibrio con madre natura”.

Così Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde al VI Forum del Rapporto Eco-media 2019 promosso da Pentapolis Onlus, presentato questa mattina a Roma.