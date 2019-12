Prezzi industria. Istat, -0,2% a novembre, su anno -2,5%. Costruzioni di edifici -0,1% su mese

Agenpress – A novembre 2019 si stima una diminuzione congiunturale dello 0,2% dell’indice dei prezzi alla produzione dell’industria e una diminuzione tendenziale del 2,5%.

Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’industria diminuiscono dello 0,2% rispetto al mese precedente e del 3,6% rispetto a novembre 2018. Al netto del comparto energetico, la variazione congiunturale è pari a -0,1% mentre quella tendenziale è pari a +0,3%.

Sul mercato estero i prezzi alla produzione dell’industria diminuiscono dello 0,1% rispetto a ottobre (-0,1% per l’area euro, -0,2% per l’area non euro); su base annua aumentano dello 0,4% (+0,1% area euro, +0,6% area non euro).

Nel trimestre settembre-novembre 2019 si stima una flessione congiunturale dei prezzi alla produzione dell’industria pari a -0,2%. Dall’inizio del 2019 si rileva una crescita tendenziale dello 0,4% per tutti e tre i mercati.

Nel mese di novembre 2019, per il mercato interno le variazioni tendenziali positive più ampie si registrano nel settore dei prodotti farmaceutici (+1,9%), in quello delle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+1,4%) e nel settore alimentare (+1,2%).

A novembre 2019 si stima che i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” diminuiscano dello 0,1%, su base congiunturale, e dell’1,0%, su base annua. I prezzi di “Strade e Ferrovie” non variano in termini congiunturali mentre si riducono dello 0,6% in termini tendenziali.