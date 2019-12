Prescrizione, F. Boccia: “Mi auguro che il ministro Bonafede sappia fare un intelligente passo di lato”

Agenpress. “A volte ci vuole più intelligenza nel fare un passo indietro che farne uno in avanti a prescindere. Perciò, anche per evitare ulteriori stress a un governo nato per rimediare ai disastri di Salvini, mi auguro che il ministro Bonafede sappia fare un intelligente passo di lato».

“Noi siamo sicuri che nel giro di un paio di mesi si chiuderà la riforma del processo penale e la prescrizione si adatterà a quella riforma. Altrimenti porteremo avanti la nostra proposta e vediamo chi ci sta. Insisto: se entra in vigore lo stop è per una scelta sbagliata del precedente governo”.

“Ora però è il momento della verità. E sulla prescrizione noi porteremo avanti il ddl Orlando, Bonafede saprà trovare la soluzione”.

E’ quanto ha dichiarato il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia in un’intervista a “la Repubblica”.