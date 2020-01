Sharon Stone bloccata sul sito d’incontri Bumble

Agenpress. Sharon Stone si iscrive sul sito d’incontri Bumble, ma viene vista come un fake e dopo un po’ di segnalazioni il sito blocca il suo profilo. L’attrice ha una reazione degna del suo eterno fascino.

Dopo quasi trent’anni dal suo accavallamento di gambe in “Basic Instinct” la sempre fascinosa attrice Sharon Stone non ha mai smesso di illuminarci con la sua bellezza e la sua dolcezza nel proporsi.

Dopo due matrimoni alle spalle e tre figli, la sexy Sharon si è iscritta al sito Bumble per conoscere e magari frequentare qualche bell’uomo. Un segno particolare che l’attrice ha messo nel sito è quello che l’uomo da lei cercato deve essere un uomo alto.

E via che gli interessati si sono fatti avanti a visionare il profilo della bella donna, ma per la bellissima Sharon non dev’essere stato un fine anno felice sotto questo profilo, infatti in molti hanno pensato che il profilo fosse un fake: “Possibile che sia davvero Sharon Stone quella presente su Bumble?” e cosi sono partite le segnalazioni e la sua pagina è stata bloccata.

Appena accortasi del blocco l’attirice non ha mancato di inserire un post su twitter, datato 30/12/2019 con la sua lamentela:

“I went on the @bumble dating sight and they closed my account. Some users reported that it couldn’t possibly be me! Hey @bumble, is being me exclusionary? Don’t shut me out of the hive ” “Sono andata sulla visita degli appuntamenti di Bumble e mi hanno chiuso l’account.

Alcuni utenti hanno segnalato che non potrei essere io! Ehi Bumble, essere me stessa è un’esclusione? Che ne dici? Non mi chiudere fuori dall’alveare.”