Prescrizione: Mirabelli (PD), Stop votato da Salvini e Bongiorno, la Lega si assuma sue responsabilità

Agenpress. “Sulla prescrizione si discute molto ma forse vanno ristabilite un paio di verità. La sospensione della prescrizione entrata in vigore dal 1 gennaio è l’effetto di una legge votata dallo scorso governo. Il PD ha votato contro quella legge ed è impegnato a modificarla perché non serve solo riformare il processo per renderlo più veloce ma anche garantire il principio della ragionevolezza dei tempi e che ci sia un termine.

Salvini e la Bongiorno che oggi fanno la solita propaganda contro il PD, quella legge l’hanno proposta e votata. Hanno deciso loro coi 5 Stelle di togliere la prescrizione dal primo gennaio. Si assumano le loro responsabilità anziché scaricarle su chi non c’entra. La lega come al solito fa i danni e poi nasconde la mano!”.

Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e Capogruppo PD in Commissione Giustizia al Senato.