Libia. Fallito incontro tra Al Serraj e Haftar. Salvini, Conte bidonato. Bernini: dilettanti allo sbaraglio

Agenpress – “Il premier libico bidona Conte e se ne torna a casa? Pazzesco, Conte è davvero un pericoloso incapace. Per una semplice questione di protocollo, prima ancora che di politica, prima si riceve un capo di governo riconosciuto, dopo un generale. Dilettanti allo sbaraglio”, ha dichiarato Matteo Salvini dopo il fallito incontro voluto da Giuseppe Conte tra il premier di Tripoli Fayez Al Serraj e il generale Khalifa Haftar.

Per la presidente dei Senatori Anna Maria Bernini (Forza Italia) “il presidente del Consiglio presidenziale libico al-Sarraj ha disertato il vertice con Conte a Palazzo Chigi. Uno schiaffo che certifica il fallimento finale del governo italiano. È infatti andato in scena un pasticcio diplomatico senza precedenti: invitare un capo di governo senza informarlo della presenza del suo principale nemico significa o presumere troppo della propria statura di mediatore internazionale oppure essere dilettanti allo sbaraglio, ipotesi entrambe devastanti in mezzo a una crisi internazionale di queste dimensioni”.