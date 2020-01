Iran. Aereo ucraino caduto. Teheran invita esperti Boeing a partecipare alle indagini

Agenpress – Secondo le norme internazionali, alle indagini possono partecipare i rappresentanti dell’agenzia dell’aviazione civile del Paese in cui è avvenuto l’incidente, l’agenzia dell’aviazione civile del Paese che ha emesso il certificato di volo, il proprietario della compagnia, il costruttore dell’aereo e quello del motore. Un delegato ucraino è già in Iran. Invitiamo la compagnia Boeing a inviare un suo rappresentante per partecipare al processo di analisi dei dati della scatola nera”.

Così il portavoce del governo di Teheran, Ali Rabiei invitando i tecnici della Boeing a partecipare alle indagini sull’aereo ucraino precipitato all’alba di mercoledì a Teheran, che secondo l’intelligence di diversi Paesi occidentali è stato abbattuto per errore da un missile iraniano. La Repubblica islamica aveva negato la consegna delle scatole nere alla Boeing e agli Usa.

“Diamo il benvenuto alla partecipazione di tutti i Paesi che hanno perso propri cittadini nell’incidente”, ha aggiunto il portavoce di Teheran, definendo le accuse sul fatto che l’aereo sia stato colpito accidentalmente da un missile iraniano “fraudolente” e parlando di una “operazione psicologica del governo degli Stati Uniti e di quelli che consapevolmente o inconsapevolmente la sostengono”.