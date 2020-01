Iran. Areo ucraino precipitato. Teheran. “Certi che non è stato colpito da un missile”

Agenpress – “Una cosa è certa: questo aereo non è stato colpito da un missile”. Lo ha ribadito stamani in una conferenza stampa il presidente dell’Organizzazione per l’aviazione civile iraniana, Ali Abedzadeh, negando le accuse secondo cui il Boeing ucraino precipitato all’alba di mercoledì a Teheran sia stato abbattuto per errore da un razzo iraniano.

A sostenere la tesi del missile è il premier canadese Justin Trudeau citando fonti di intelligence dopo che, in giornata, si era fatto sempre più forte il sospetto che il disastro del Boeing 737-800 della Ukrainian International Airlines, costato la vita a 176 persone – tra cui 63 canadesi -, non fosse stato provocato da un problema tecnico,ma da un impatto in volo.

Avanzata dalle autorità di Kiev e rilanciata da fonti di intelligence americane e irachene, la versione non è stata esclusa neppure da Donald Trump. “Qualcuno potrebbe aver commesso un errore. Ho un mio sospetto su quanto accaduto”, aveva detto il presidente americano, nel pieno delle tensioni con la Repubblica islamica.

Secondo il responsabile dell’aviazione civile e viceministro dei Trasporti Ali Abedzadeh, “diversi voli interni e internazionali volavano nello spazio aereo iraniano nello stesso momento alla stessa altitudine” e non hanno avuto problemi. “L’aereo, che all’inizio si dirigeva verso est per lasciare la zona dell’aeroporto, ha virato a destra a causa di un problema e stava tornando all’aeroporto nel momento dell’incidente”, sostengono gli esperti di Teheran.

Il presidente ucraino VolodymyrZelensky ha dichiarato che intende discutere oggi con ilsegretario di Stato Usa Mike Pompeo della tragedia aerea delBoeing della Ukraine International Airlines schiantatosi l’8gennaio poco dopo il decollo dall’aeroporto di Teheran. Loriportano le agenzie. L’aereo potrebbe essere stato abbattutoper errore da un missile anti-aereo iraniano, Teheran respingerò le accuse.