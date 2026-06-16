Unione Naz. Consumatori su inflazione: effetto Iran sulle città, le più rincarate

In 3 mesi a Siena prezzi decollati del 3,8%, pari a +1069 euro
Su base annua: al 1° posto Rimini, poi Udine e Bolzano
AgenPress. L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di maggio, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita.
“Purtroppo, in tutte le città, soprattutto per via dell’Effetto Iran che ha determinato rincari diretti dei beni energetici e indiretti di altri beni e servizi, quelli più dipendenti dai costi di trasporto e dalle bollette di luce e gas, si registra un’impennata dei prezzi. Se da febbraio a maggio, in Italia i prezzi sono decollati del 2%, in alcune città i rialzi sono ancora più astronomici. Il record nazionale spetta a Siena, con un balzo del 3,8% in appena 3 mesi, pari a una stangata su base annua, ossia se i prezzi restassero questi per i prossimi 12 mesi, a 1069 euro per una famiglia media. Al 2° posto Venezia con +3,6% (+1019 euro), al 3° posto Firenze e Como con i prezzi che, da quando è scoppiata la guerra in Medio Oriente, volano del 3,3%, pari rispettivamente a 946 e 989 euro” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
Considerando, invece, la tradizionale classifica basata sull’inflazione tendenziale (tabella n. 1), ossia da maggio 2025 a maggio 2026, ordinata rispetto all’aumento del costo della vita, vince Rimini che con +3,6% ha la maggior spesa aggiuntiva su base annua, pari a 1042 euro per una famiglia media. Medaglia d’argento per Udine, che, pur avendo “solo” la quinta inflazione più elevata del Paese a pari merito con Verona, +3,7%, ha un incremento di spesa pari a 1036 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Bolzano che con +3,4% ha una spesa supplementare pari a 1033 euro per una famiglia tipo.
Appena fuori dal podio Roma, che con +3,6% registra una batosta pari a 1029 euro. Seguono Verona (+3,7%, +1028 euro), Venezia (+3,6%, +1019 euro), al settimo posto Pistoia e Siena (+3,6%, +1013 euro per entrambe), poi Arezzo (+3,5%, +985 euro). Chiude la top ten, Vicenza (+3,5% e +972 euro).
L’inflazione più alta d’Italia, pari a +4,4%, a Reggio Calabria, in 14° posizione in termini di spesa aggiuntiva (+902 euro), al 2° posto Macerata con +4,1% (22° con +894 euro), al terzo posto Cosenza con +4% (33° con +820 euro)
Sull’altro fronte della classifica, la medaglia d’oro come città più risparmiosa va a Brindisi, dove con +2,5% si ha un aggravio annuo di “appena” 478 euro. Al secondo posto Trapani, che con l’inflazione più bassa d’Italia, +2,1%, registra una variazione media della spesa pari a 485 euro a famiglia. Medaglia di bronzo per Benevento, la seconda inflazione più bassa ex aequo con Aosta, +2,3% e +504 euro.
L’Istat è finalmente tornata a dare anche l’inflazione delle regioni (Tabella n. 2). Medagli d’oro per il Lazio (+3,6%, +984 euro), seguito dal Veneto (+3,5%, +947 euro). Al terzo posto, con +946 euro, il Trentino (+3,2%). La regione più virtuosa è la Basilicata (+2,4%, +538 euro).
Tabella n. 1: Classifica delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)
|N
|Città
|Rincaro annuo
per famiglia media
(in euro)
|Inflazione
annua di maggio
|1
|Rimini
|1042
|3,6
|2
|Udine
|1036
|3,7
|3
|Bolzano
|1033
|3,4
|4
|Roma
|1029
|3,6
|5
|Verona
|1028
|3,7
|6
|Venezia
|1019
|3,6
|7
|Pistoia
|1013
|3,6
|7
|Siena
|1013
|3,6
|9
|Arezzo
|985
|3,5
|10
|Vicenza
|972
|3,5
|11
|Belluno
|945
|3,6
|12
|Rovigo
|944
|3,4
|13
|Padova
|917
|3,3
|14
|Reggio Calabria
|902
|4,4
|15
|Lucca
|900
|3,2
|16
|Como
|899
|3,0
|16
|Bergamo
|899
|3,0
|16
|Brescia
|899
|3,0
|19
|Ferrara
|897
|3,1
|19
|Ravenna
|897
|3,1
|21
|Pordenone
|896
|3,2
|22
|Macerata
|894
|4,1
|23
|Lecco
|882
|3,1
|24
|Livorno
|872
|3,1
|25
|Pavia
|869
|2,9
|26
|Trieste
|868
|3,1
|27
|Perugia
|861
|3,3
|28
|Milano
|854
|2,8
|29
|Varese
|839
|2,8
|30
|Mantova
|825
|2,9
|30
|Bologna
|825
|2,8
|32
|Genova
|824
|3,2
|33
|Gorizia
|820
|3,1
|33
|Cosenza
|820
|4,0
|35
|Pisa
|816
|2,9
|35
|Grosseto
|816
|2,9
|37
|Vercelli
|812
|3,4
|38
|Piacenza
|810
|2,8
|38
|Forlì-Cesena
|810
|2,8
|ITALIA
|808
|3,2
|40
|Trento
|806
|2,8
|41
|Treviso
|805
|2,9
|42
|Catania
|804
|3,4
|43
|Massa-Carrara
|788
|2,8
|43
|Pescara
|788
|3,2
|45
|Napoli
|785
|3,5
|46
|Reggio Emilia
|781
|2,7
|47
|Alessandria
|762
|3,0
|47
|Siracusa
|762
|3,3
|49
|Terni
|757
|2,9
|50
|Palermo
|756
|3,2
|51
|Olbia – Tempio
|754
|3,8
|52
|Parma
|752
|2,6
|53
|Biella
|740
|3,1
|53
|Lodi
|740
|2,6
|55
|Novara
|737
|2,9
|56
|Viterbo
|729
|2,6
|57
|Torino
|726
|2,8
|58
|Cremona
|719
|2,4
|59
|Ascoli Piceno
|698
|3,2
|60
|Modena
|694
|2,4
|61
|Firenze
|688
|2,4
|62
|Imperia
|687
|2,9
|63
|Cuneo
|686
|2,7
|64
|Avellino
|679
|3,1
|65
|Messina
|670
|2,9
|66
|Teramo
|664
|2,7
|67
|Aosta
|654
|2,3
|68
|Catanzaro
|636
|3,1
|69
|Sassari
|635
|3,2
|70
|Cagliari
|611
|3,0
|71
|Bari
|610
|3,1
|72
|Campobasso
|592
|2,4
|73
|Caserta
|591
|2,7
|74
|Ancona
|584
|2,5
|75
|Potenza
|555
|2,4
|76
|Benevento
|504
|2,3
|77
|Trapani
|485
|2,1
|78
|Brindisi
|478
|2,5
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)
|N
|Regioni
|Rincaro annuo per la famiglia media
(in euro)
|Inflazione
annua di maggio
|1
|Lazio
|984
|3,6
|2
|Veneto
|947
|3,5
|3
|Trentino Alto Adige
|946
|3,2
|4
|Friuli-Venezia Giulia
|928
|3,4
|5
|Toscana
|850
|3,1
|6
|Lombardia
|849
|2,9
|7
|Umbria
|812
|3,2
|ITALIA
|808
|3,2
|8
|Emilia-Romagna
|790
|2,8
|9
|Calabria
|772
|3,9
|10
|Liguria
|735
|3,0
|11
|Campania
|720
|3,4
|12
|Marche
|702
|3,1
|13
|Piemonte
|691
|2,8
|14
|Sicilia
|672
|3,0
|15
|Abruzzo
|669
|2,8
|16
|Valle d’Aosta
|654
|2,3
|17
|Molise
|617
|2,5
|18
|Sardegna
|612
|3,2
|19
|Puglia
|608
|3,3
|20
|Basilicata
|538
|2,4
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat