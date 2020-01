Davide Faraone (Italia Viva): “La Rai è allo sbando. Salini trovi il coraggio di fare le nomine o lasci incarico”

Agenpress. Il capogruppo al Senato Davide Faraone (Italia Viva) e membro della commissione di Vigilanza Rai dichiara:

“La Rai è allo sbando, i telegiornali, a cominciare dal Tg1, crollano in ascolto e autorevolezza, L’amministratore delegato Salini trovi il “coraggio” di fare le nomine a reti e tg oppure dica chi glielo impedisce e se non riesce ad andare avanti si faccia da parte per il bene della Rai“.

“Rai1 è da tempo allo sbando, Rai2 è senza direttore da settimane, Tg1 e Tg3 sono telegiornali megafono di Di Maio in maniera imbarazzante mentre il Tg2 è chiaramente orientato sul centrodestra. Manca totalmente il pluralismo, questa situazione è gravissima ed inaccettabile.

“Salini ha tutti i poteri per poter intervenire: lo faccia subito o lasci l’incarico”.