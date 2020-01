Agenpress. “Ho incontrato alcune tra le più importanti realtà che lottano contro l’epilessia, una patologia che riguarda 500mila persone in Italia e 50 milioni nel mondo. È una malattia che colpisce quando meno te lo aspetti. Non dobbiamo mai abbassare la guardia.

Ho disposto che all’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) il governo italiano supporti ufficialmente l’Action Plan for Epilepsy. Un impegno per stare accanto ai malati e alle loro famiglie e migliorare la loro qualità di vita.”