Venezuela: il bilancio delle vittime aumenta. 1.000 persone morte e oltre 50.000 ancora disperse

AgenPress. In Venezuela, venerdì erano in corso imponenti operazioni di ricerca e soccorso, con civili e operatori impegnati a cercare le persone intrappolate sotto le macerie, a più di un giorno dai devastanti due terremoti che hanno causato almeno 920 morti e almeno 3.360 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità governative.

Ma il tempo a disposizione per ritrovare vive le migliaia di persone ancora sepolte sotto le macerie degli edifici crollati sta per scadere.

Le immagini televisive mostravano i soccorritori intenti a salvare persone e animali feriti dalle macerie degli edifici crollati. Molti erano coperti di polvere e sangue, mentre parenti disperati invocavano i propri cari e altri cercavano freneticamente altri sopravvissuti.

Giovedì sera gli ospedali avevano raggiunto la saturazione, mentre il sistema sanitario del Paese faticava a far fronte all’afflusso di pazienti, ha dichiarato il ministro della Salute Carlos Alvarado alla televisione di stato.

Jorge Rodríguez, presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, ha dichiarato che circa 200 persone risultavano ancora intrappolate sotto le macerie degli edifici crollati, mentre circa 250 strutture erano state danneggiate o distrutte.

In seguito ai terremoti, la presidente facente funzioni Delcy Rodríguez ha dichiarato lo stato di emergenza, ordinando la chiusura dell’aeroporto internazionale di Caracas, la sospensione dei servizi della metropolitana e ferroviari nelle zone colpite e la chiusura delle scuole per il resto della settimana.

Durante la notte, migliaia di persone che avevano perso la casa hanno dormito all’aperto, riparandosi in tende o dormendo su panchine e letti improvvisati dopo essere state sfollate a causa del disastro.

Un sito web creato per aiutare a localizzare le persone scomparse ha segnalato oltre 50.000 persone irreperibili, mentre le famiglie cercavano i propri cari. Secondo il sito, finora sono state ritrovate 8.000 persone.

Diversi paesi hanno segnalato cittadini tra i morti e i dispersi, tra cui Brasile, Cina, Italia e Spagna.

Le previsioni del Servizio Geologico degli Stati Uniti affermano che il numero delle vittime potrebbe salire a oltre 10.000, mentre le squadre di soccorso continuano a cercare sopravvissuti tra gli edifici crollati e le macerie.

Governi e organizzazioni umanitarie di tutto il mondo si sono mobilitati per fornire assistenza, con rifornimenti di emergenza e squadre di soccorso provenienti da paesi di tutta l’America Latina, l’Europa e l’Asia.