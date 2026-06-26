L’Ucraina ha scatenato uno dei suoi più pesanti bombardamenti con droni contro la Russia

AgenPress. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato oggi che le difese aeree russe hanno intercettato 660 droni ucraini in un importante attacco notturno che ha colpito 12 regioni russe, nonché la penisola di Crimea (occupata dalla Russia), il Mar Nero e il Mar d’Azov.

Sembra essere stato uno dei più grandi attacchi con droni contro la Russia e la Crimea, illegalmente annessa, dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia più di quattro anni fa. Il precedente attacco più ingente contro l’Ucraina nell’ultimo anno era stato quello del 17 maggio, con 556 droni.

I primi rapporti sui danni provenienti dalla Russia dopo l’attacco notturno fornivano scarse informazioni. Il Ministero della Difesa russo di solito non specifica quali siano gli obiettivi degli attacchi dei droni ucraini, né fornisce dettagli sui danni subiti.

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha riferito che 47 droni ucraini sono stati abbattuti mentre sorvolavano la capitale russa. Non ha segnalato vittime né danni.