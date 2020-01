Tunisi. Di Maio in visita ufficiale. Sul tavolo Libia e cooperazione in materia migratoria

Agenpress – “Qui con il presidente tunisino Kais Said. Insieme abbiamo affrontato vari temi, tra cui ovviamente la Libia. Come Italia riteniamo sia importante coinvolgere la Tunisia e i Paesi limitrofi alla conferenza di Berlino. Non ci può essere una soluzione concreta e duratura senza il coinvolgimento dei Paesi vicini alla Libia, così come l’Algeria e il Marocco.

È insieme che bisogna lavorare verso un nuovo approccio, che coinvolga tutti al tavolo del dialogo.

Quella che abbiamo davanti è una guerra per procura: dobbiamo fermare ogni interferenza esterna.

Bisogna smetterla di vendere armi. Deve prevalere la via diplomatica”

Così ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, è a Tunisi per una visita ufficiale.

Si tratta – precisa il ministero tunisino – di “una visita che rientra nell’ambito del rafforzamento delle relazioni di cooperazione e concertazione tra Tunisia e Italia in vari settori, in particolare in preparazione dei prossimi scambi bilaterali e il nuovo programma di cooperazione per lo sviluppo e gli investimenti italiani in Tunisia, oltre al partenariato nel campo dell’immigrazione”. “La visita – si legge ancora nella nota – sarà anche un’opportunità per scambiare opinioni su questioni regionali e internazionali di interesse comune, in particolare gli sviluppi della situazione in Libia”.

“Missione in Tunisia per il Ministro Luigi Di Maio. Sul tavolo i principali dossier bilaterali e regionali, tra cui Libia e cooperazione in materia migratoria”, scrive la Farnesina in un tweet.