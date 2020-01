Salvini: solidarietà a Brumotti e alla troupe di Striscia, accoltellati in un parco di Monza” Video dell’aggressione

ROBA DA MATTI: BRUMOTTI ACCOLTELLATO DA SPACCIATORI!

⚠ ROBA DA MATTI!Solidarietà a Brumotti e alla troupe di Striscia, ACCOLTELLATI in un parco di Monza da spacciatori (chissà da quale guerra scappavano……).Altro che cancellare i Decreto Sicurezza, come vorrebbe il PD: TOLLERANZA ZERO per chi vende morte ai ragazzini. E per i delinquenti clandestini una sola soluzione: A CASA!

Pubblicato da Matteo Salvini su Martedì 14 gennaio 2020