Agenpress. “Il modello di business di Facebook è esclusivamente quello di fare soldi. Non si preoccupa dell’impatto sui bambini, dell’impatto sulla verità. Non gli importa da dove venga tutto questo, e anche se sanno che non è vero, lo pubblica lo stesso”.

E’ quanto ha dichiarato la speaker della Camera Pelosi rispondendo a chi le chiedeva se Facebook e Zuckerberg avessero troppo potere.