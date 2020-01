Belusconi: “La sinistra che ancora si ispira all’ideologia comunista non ha mai imparato a governare”

Agenpress. Esattamente un anno fa l’attuale presidente del consiglio aveva stimato e assicurato una crescita della nostra economia dell’1,5 per cento. Invece il 2019 si è chiuso con un risultato molto più basso, inferiore allo 0,2 per cento.

Questo governo delle 4 sinistre, il più a sinistra della storia della Repubblica, delle manette e delle tasse, questo governo non eletto, con i suoi errori e le sue tasse ha prodotto meno consumi, meno posti di lavoro, meno benessere, maggiori difficoltà per i nostri ragazzi e per le famiglie italiane.

Il fallimento in economia dimostra per l’ennesima volta che hanno cambiato nome – non si chiamano più Pci, si chiamano Pd e Cinquestelle – ma la sinistra che ancora si ispira all’ideologia comunista non ha mai imparato a governare.

E’ quanto dichiara, in una nota, Silvio Berlusconi.