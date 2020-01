Milano. Associazione di volontariato Vittime del Dovere. Convegno “Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità”.

Agenpress – Si terrà giovedì 23 gennaio 2020, alle ore 10.00, presso la Prefettura di Milano, Corso Monforte 31, la conferenza di presentazione del “Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità”.

Anche per l’anno scolastico 2019/2020, l’Associazione Vittime del Dovere, organizzatrice dell’iniziativa, insieme alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate e alle Istituzioni, accompagnerà gli studenti lombardi in un percorso di riflessione su temi che riguardano problematiche giovanili di grande attualità, come il cyberbullismo e il cyberstalking, l’abuso di alcol e droga, la legalità economica, e l’impegno dei nostri militari all’estero e nell’antiterrorismo.

Il Progetto, che nella passata edizione ha coinvolto oltre 3000 studenti, per il suo carattere etico e civico, anche quest’anno ha avuto un prestigioso riconoscimento attraverso l’attribuzione della Medaglia del Presidente della Repubblica.

Il percorso didattico, che ha avuto il patrocinio e un contributo economico da parte di Regione Lombardia, prevede incontri gratuiti presso scuole, auditorium e teatri, a cui seguiranno approfondimenti, individuali o collettivi in classe con gli insegnanti, volti alla realizzazione di elaborati grafici, scritti o multimediali. I migliori lavori prodotti verranno selezionati e premiati con borse di studio assegnate dell’Associazione Vittime del Dovere.

Alla conferenza, oltre ai docenti e agli studenti degli Istituti di Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia e Varese, parteciperanno in veste di relatori, con interventi e saluti istituzionali:

Il Prefetto di Milano, Dott. Renato Saccone, l’Assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Dott. Riccardo De Corato, il Vicesindaco del Comune di Milano, Dott.ssa Anna Scavuzzo, il Questore di Milano, Dott. Sergio Bracco, il Generale Michele Cittadella, Comandante del Comando Militare Esercito Lombardia, il Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Milano, Gen. B. Stefano Cosimo De Braco, il Col. Luca de Marchis, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Milano, il Dott. Marco Bussetti, Dirigente Ufficio Scolastico di Milano, il Presidente dell’Associazione Vittime del Dovere, Dott.ssa Emanuela Piantadosi.

A condurre la conferenza sarà la giornalista dell’Ansa, Valentina Rigano.

Nel corso della mattinata il Presidente dell’Associazione, Emanuela Piantadosi, mostrerà ai presenti i lavori prodotti dagli studenti del Politecnico di Milano in occasione del Workshop “Piccole prose visive. Forme brevi della comunicazione per la promozione dei temi sociali”, tenutosi dal 17 al 21 giugno 2019. I video, infatti, verranno impiegati per spiegare, attraverso le immagini, i concetti di: Democrazia, Solidarietà sociale, Sicurezza, Tutela della dignità umana, Vittime del dovere, Rispetto degli altri, Giustizia, durante le lezioni del Progetto Interforze.