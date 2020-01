Roma. Operazione antidroga a San Basilio. 21 arresti. Legami con ‘ndrangheta

Agenpress – Blitz antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma che stanno dando esecuzione a un’ordinanza che dispone la misura cautelare in carcere, emessa dal Gip della Capitale, nei confronti di 21 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di droga, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga in concorso, nonché tentato omicidio. Gli arresti sono in corso di esecuzione a Roma, ma anche nelle province di Napoli, Reggio Calabria, Viterbo e Frosinone.

Sono inoltre in corso perquisizioni nei confronti di altri 13 indagati, le cui condotte sono risultate collegate al traffico illecito di sostanze stupefacenti, attribuito agli arrestati. Le indagini, coordinate dalla Dda di Roma, hanno consentito di portare alla luce un gruppo criminale dedito al traffico di tipo hashish, cocaina e marijuana, operante in una delle più importanti piazze di spaccio del quartiere romano di San Basilio.

Tra gli arrestati ci sono diversi personaggi vicini alla ‘ndrina Marando di Plati’, progressivamente insediatisi sul territorio popolare di San Basilio, gestendo, con l’ausilio di un considerevole numero di vedette e di pusher in vario modo coordinati, una costante, pervasiva e remunerativa attività di spaccio.