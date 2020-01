Messaggio del Presidente Mattarella in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno della cultura e del turismo Italia-Cina

Agenpress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato il seguente messaggio:

«In occasione dell’apertura dell’Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina desidero far giungere il mio saluto a tutti i partecipanti a questa importante iniziativa lanciata insieme al Presidente Xi Jinping in occasione della sua visita di Stato del marzo scorso.

Indirizzo con piacere il mio apprezzamento a quanti animeranno e organizzeranno le numerose attività in programma: importante è il loro contributo all’amicizia tra i nostri Paesi. Un’amicizia antica che si rinnova.

Le nostre relazioni si sono sviluppate nel corso dei secoli radicandosi in un vitale crocevia di conoscenze e di culture.

Lungo la via della seta, italiani e cinesi sono stati tra i protagonisti di questo scambio tra popoli diversi e lontani, eppure uniti da profondo rispetto e vicendevole senso di meraviglia.

Oggi ricorrono le condizioni per rafforzare un’amicizia sostenuta da una medesima vocazione al dialogo.

Lo conferma il continuo scambio di visite e il dinamismo dei nostri rapporti in tutti gli ambiti di mutuo interesse, dal comune impegno a favore della pace e della sicurezza a rapporti economici e commerciali che vogliamo sempre più orientati a generare opportunità di benessere per i nostri popoli.

Lo dimostrano altresì lo spessore della collaborazione culturale e scientifica, il crescente interesse per lo studio delle nostre lingue e l’ampliamento dei flussi turistici.

L’orizzonte dei rapporti italo-cinesi è dunque ricco di promesse e il cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche, che celebriamo quest’anno, costituisce l’occasione ideale per l’elaborazione di una ancor più impegnativa agenda.

L’Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina si inserisce appieno in questo contesto.

Nel ricco programma di iniziative trovano posto l’arte contemporanea e il teatro, l’architettura e la musica, il cinema e la tecnologia, la tutela del patrimonio artistico-culturale e la valorizzazione dei territori.

Le nostre società, sempre più articolate e complesse, si preparano ad affrontare le sfide del futuro, investendo energie comuni per scambi di elevato valore umano e culturale, nella consapevolezza dell’interdipendenza che caratterizza questo tempo e del valore della collaborazione.

Con questo spirito, formulo sentiti auguri per il pieno successo dell’Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina, per il benessere dei nostri popoli e per l’amicizia che li unisce».