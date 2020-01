Fabrizio Cicchitto (ReL) a Buffagni: prima di parlare di Craxi apra qualche libro di storia

Agenpress. Craxi è stato uno statista di questo Paese un uomo dalla visione politica internazionale che ha garantito all’Italia dignità politica e autonomia rispetto alla ingerenza di potenze straniere.

Buffagni prima di insultare la storia dei socialisti e parlare a sproposito di Rai dovrebbe almeno aprire qualche libro di storia, ma l’ignoranza e l’arroganza sono le caratteristiche fondamentali dei grillini che hanno provocato il fallimento di tutti i governi ai quali hanno partecipato con qualche solitaria eccezione: gente senza cultura e senza alcuna capacita’ di governare!

Il punto di riferimento di Buffagni e di molti grillini è Maduro: dio ce ne scampi e liberi. Auguri per la prossima elezione del cosiddetto capo politico. Poi questo fior di moralisti ovunque è andato ha fatto dei danni: per esempio a Roma hanno messo in pista tipi come Marra e Lucantoni.