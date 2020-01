Prescrizione. Boschi (Iv), sosterremo il ddl Costa che abroga la riforma Bonafede

Agenpress – “Noi abbiamo votato contro la riforma Bonafede quando eravamo all’opposizione e non abbiamo cambiato idea. E per i diritti non si può scendere a compromessi”.

Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, parlando alla manifestazione dei penalisti, in corso in piazza Monte Citorio per sostenere il ddl Costa che abroga la riforma Bonafede, ringranziandoli per la loro mobilitazione, invitandoli ad andare avanti “perché in gioco sono libertà e diritti di ciascuno di noi”.

“Quella sulla prescrizione è una battaglia di civiltà. Non facciamo un passo indietro”, ha aggiunto spiegando che per questa ragione “stiamo portando avanti la battaglia dentro la maggioranza”. “Chiediamo di tornare almeno alla disciplina precedente”, ha detto ancora Boschi, ricordando anche il cosidetto “Lodo Annibali”, cioè l’emendamento al Milleproroghe che chiede di “prendersi un anno di tempo” in attesa di definire la riforma del processo penale.