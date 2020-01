Coronavirus: Farnesina, evitare viaggi in regione Hubei

Agenpress. La Farnesina, dopo l’aggiornamento di ieri, anche oggi ha modificato l’avviso sul sito ‘ViaggiareSicuri’ dell’Unità di Crisi.

“Peccato che anche oggi la Farnesina raccomanda di evitare solo i viaggi nella provincia dell’Hubei, mentre per il resto della Cina si limita a consigliare di posticipare viaggi non necessari” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ma non sarebbe più prudente e semplice sconsigliare i viaggi in Cina, punto e basta? Lo stesso avviso ricorda che sono già state coinvolte anche altre città e province nel Paese, tra le quali Pechino, Shanghai e il Guangdong. Non è la prima volta che la Farnesina attende troppo per mettere in guardia i consumatori dai rischi potenziali” conclude Dona.